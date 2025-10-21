Plug Power - Kursimplosion mit Ansage? Warum Anleger auf der Hut sein sollten… Die Plug Power-Aktie erlebte dieses Jahr eine Phase der Euphorie. Doch hinter den beeindruckenden Kursgewinnen steht ein Unternehmen, das technologisch unter Druck gerät und finanziell auf wackligen Beinen steht - die Konkurrenz droht zudem Plug Power davon zu ziehen. Plug Power: Euphorie trifft auf technologische Gegenwinde Die Plug Power-Aktie (ISIN: US72919P2020) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
