Der ZX Spectrum hat seinerzeit viele Fans gefunden. Auch Jahrzehnte später gibt es Entwickler, die sich mit dem Heimcomputer von Sinclair beschäftigen. Einer von ihnen hat jetzt sogar das Internet per Web-Interface auf den Spectrum gebracht. Wer an alte Heimcomputer denkt, wird immer zuerst den Commodore 64 vor Augen haben. Dabei gab es auch viele andere erfolgreiche Geräte auf dem Markt. So etwa der ZX Spectrum von Sinclair. Der Heimcomputer, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n