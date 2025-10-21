© Foto: UnsplashWedbush hebt bei Apple die starke Nachfrage nach dem iPhone 17 und die KI-Initiativen als Schlüsselfaktoren für starkes Wachstum hervor."Da Apple kurz davor steht, Nvidia im 4-Billionen-Dollar-Marktwertclub zu folgen, ist für uns klar, dass Cook & Co. endlich Erfolg mit dem iPhone 17 gefunden haben, und nun wartet die Wall Street auf die Enthüllung der großen strategischen KI-Roadmap", sagten die Analysten von Wedbush unter der Leitung von Daniel Ives. Apple wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 30. Oktober bekanntgeben, wobei die Wall Street mit sehr guten Geschäftszahlen des iPhoneherstellers rechnet. Denn die iPhone-Verkäufe in den USA und China haben sich wieder erholt, so die …Den vollständigen Artikel lesen ...
