General Motors sorgt mit starken Quartalszahlen und einer überraschenden Prognose-Anhebung für ein Kursfeuerwerk: Die Aktie springt zum US-Handelstart um mehr als 10 Prozent auf ein neues Jahreshoch.General Motors (GM) hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und seine Jahresprognose deutlich angehoben. Rückenwind erhält der US-Autobauer dabei nicht nur durch starke Verkäufe von Pick-up-Trucks und SUVs, sondern auch durch Zollentlastungen der Trump-Regierung. Der operative Gewinn kletterte im dritten Quartal auf 3,4 Milliarden US-Dollar - deutlich über den von Analysten erwarteten 2,7 Milliarden. Der Umsatz stagnierte zwar bei 48,5 Milliarden US-Dollar, lag damit
