Die Aktie von Alibaba hat sich innerhalb der letzten beiden Handelstage deutlich erholt und notiert mittlerweile wieder über der Marke von 170 Dollar. Die jüngste Korrektur könnte damit bereits abgeschlossen sein. Positiv über Alibabas KI-Modell Qwen äußerte sich indes Airbnb-CEO Brian Chesky. Sein Unternehmen bevorzuge das Modell derzeit gegenüber OpenAIs ChatGPT."Wir verlassen uns stark auf das Qwen-Modell von Alibaba", sagte Chesky. Er habe die Airbnb-App bislang nicht in OpenAIs ChatGPT integriert
