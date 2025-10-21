Anzeige
Dienstag, 21.10.2025
MÄRKTE USA/Wenig Bewegung in der Breite - Starke Zahlen von GM und RTX

DJ MÄRKTE USA/Wenig Bewegung in der Breite - Starke Zahlen von GM und RTX

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem freundlichen Wochenstart geht es im Frühhandel am Dienstag an der Wall Street bedächtig zu. Während weiter die Hoffnung auf ein konstruktives Miteinander der USA und Chinas beim Thema Außenhandel die Stimmung stützt, nimmt die Quartalsberichtssaison kräftig Fahrt auf - und hier überwiegen weiter klar positive Nachrichten. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er sei optimistisch, ein "wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen" mit China abzuschließen. Der Stimmung zuträglich dürfte auch sein, dass die USA mit Australien ein Abkommen vereinbart haben, das den Zugang zu Seltenen Erden verbessern, mithin die Abhängigkeit von China verringern soll.

Konjunkturseitig geht der "Blindflug" wegen des weiter herrschenden "Shutdowns" zwar weiter, also des Stillstands von Teilen der US-Behörden und -Einrichtungen, die auch für Datenermittlung und -verbreitung zuständig sind. Laut Marktteilnehmern sind die Anleger aber zuversichtlicher, dass der Stillstand bald beendet werden könnte, nachdem ein Berater des Weißen Hauses angedeutet habe, noch in dieser Woche könnte es soweit sein.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent auf 46.782 Punkte, der S&P-500 stagniert, und die Nasdaq-Indizes geben leicht nach. Am Anleihemarkt tut sich wenig, die Zehnjahresrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 3,96 Prozent. Der Dollar legt leicht zu, der Euro wird mit 1,1605 Dollar bezahlt. Deutlich nach unten geht es für das Gold. Die Feinunze verbilligt sich um 3,4 Prozent und gibt die Gewinne vom Vortag komplett wieder ab. Die Ölpreise ziehen etwas an.

Überwiegend starke Unternehmenszahlen

Der Mischkonzern 3M hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, den Umsatz jedoch gesteigert. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn hat 3M erhöht. Der Kurs steigt um 2,1 Prozent.

Der Rüstungskonzern RTX hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem im Berichtsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert wurden und die Erwartungen übertrafen. RTX ziehen um gut 10 Prozent an. Der Wettbewerber Lockheed Martin hat ebenso seine Gewinnprognose angehoben und will die Produktion hochfahren, weil er weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen Rüstungsprogrammen sieht. Die Aktie gibt dennoch um 1,5 Prozent nach.

GE Aerospace schnitt im Geschäftsquartal besser als vermutet ab und erhöhte ebenfalls die Prognose. Die Aktie des Triebwerksherstellers zieht um 3,4 Prozent an.

Ergebnisse und Umsätze von General Motors übertrafen im dritten Quartal die Schätzungen der Wall Street bei Weitem, dazu hat der Autobauer die Gewinnprognose angehoben. Der Kurs schnellt um über 11 Prozent nach oben.

Coca-Cola hat Umsatz und Gewinn infolge höherer Preise, eines besseren Produktmixes und eines leichten Anstiegs beim Volumen gesteigert. Die Aktie legt um 3,4 Prozent zu.

Zions Bancorp steigen um 3,0 Prozent, nachdem die Regionalbank den Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat. Zions hatte vergangene Woche noch eine Abschreibung von 50 Millionen US-Dollar bekannt gegeben und zwei Kreditnehmer "offensichtlicher Falschdarstellungen" beschuldigt. Die Nachricht von dieser Belastung sowie eine Klage, die Zions daraufhin einreichte, hatten an der Wall Street vorübergehend die Stimmung deutlich eingetrübt und Spekulationen über weitere Problemkredite in der Branche geschürt.

Fluor liegen behauptet im Markt. Der aktivistische Investor Starboard Value hat einen Anteil von fast 5 Prozent an dem Ingenieur- und Bauunternehmen erworben und will Möglichkeiten ausloten, den Aktienkurs zu steigern, wie das Wall Street Journal berichtet.

Beyond Meat, die zum Wochenstart um 127 Prozent nach oben geschossen waren, explodieren um weitere 56 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Fleischalternativen ist in diesem Jahr um 61 Prozent gefallen, weil die Nachfrage nach den Produkten nachließ. Das Papier gilt mittlerweile als sogenannte Meme-Aktie, die also über Beiträge in sozialen Medien sehr stark im Fokus von Privatanlegern ist, mithin starke Kursschwankungen zeigt. 

INDEX      zuletzt    +/- %    absolut    +/- % YTD 
DJIA     46.781,98    +0,2%     75,40      +9,8% 
S&P-500    6.733,30    -0,0%     -1,83     +14,5% 
NASDAQ Comp  22.943,12    -0,2%     -47,43     +19,1% 
NASDAQ 100  25.093,54    -0,2%     -47,48     +19,6% 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %      0:00    Mo, 17:20  % YTD 
EUR/USD     1,1605    -0,3%     1,1645     1,1661 +12,4% 
EUR/JPY     176,23    +0,4%     175,46     175,50  +7,7% 
EUR/CHF     0,9226    +0,0%     0,9225     0,9223  -1,7% 
EUR/GBP     0,8683    -0,0%     0,8685     0,8686  +4,9% 
USD/JPY     151,85    +0,8%     150,68     150,50  -4,2% 
GBP/USD     1,3365    -0,3%     1,3409     1,3424  +7,2% 
USD/CNY     7,0976    -0,1%     7,1036     7,1020  -1,5% 
USD/CNH     7,1243    +0,0%     7,1230     7,1223  -2,9% 
AUS/USD     0,6481    -0,5%     0,6516     0,6515  +5,3% 
Bitcoin/USD 108.459,95    -1,9%   110.601,75   111.302,70 +16,8% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.     +/- %     +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     57,11    57,02     +0,2%      0,09 -20,4% 
Brent/ICE     61,06    61,01     +0,1%      0,05 -18,7% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag     +/- %     +/- USD  % YTD 
Gold      4.194,16   4.356,41     -3,7%     -162,25 +66,0% 
Silber      49,32    52,34     -5,8%      -3,02 +81,4% 
Platin     1.335,56   1.410,38     -5,3%     -74,82 +61,0% 
Kupfer       4,98     5,04     -1,1%      -0,05 +21,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
