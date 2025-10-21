Straubing (ots) -Während sie in den vergangenen Jahren mit einem nie da gewesenen Eifer Regeln geschaffen hat, die sie als Beitrag zur Rettung der Welt feierte, ist die Gemeinschaft dieser Tage vor allem mit dem Rück- und Abbau eben genau dieser Regeln beschäftigt. (...) Das Projekt heißt Entfesselung, ausgerechnet vom eigenen Gesetzesmonstrum. Den Bürgern kann man nicht verübeln, wenn sie dieses Treiben nur noch kopfschüttelnd verfolgen. (...) Dabei wäre es die Aufgabe der Politik, den Menschen den Sinn des Grünen Deals zu erklären - und die Chancen aufzuzeigen, die sich dadurch auch für die Industrie ergeben. Doch es fehlt zu vielen Politikern sowohl an Mut als auch an einer Vision, wie Klimaschutz mit Wettbewerbsfähigkeit in Einklang gebracht werden kann.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6142408