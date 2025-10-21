GE Aerospace hebt zum wiederholten Mal die Jahresziele an und liefert starke Quartalszahlen. Die Luftfahrtbranche zeigt sich als zentraler Wachstumsmotor für das Unternehmen.Dynamik aus dem Flugverkehr Im dritten Quartal 2025 konnte GE Aerospace seinen bereinigten Umsatz um rund 26 Prozent steigern. Das ausgewiesene GAAP-Ergebnis lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Auf dieser Basis hat der Triebwerkshersteller seine Prognose für das Gesamtjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
