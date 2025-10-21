Nach einer eindrucksvollen Serie von Rekorden hat der Höhenflug bei den Edelmetallen am Dienstag ein vorläufiges Ende gefunden. So verbilligt sich aktuell der Goldpreis um sechs Prozent, beim Silberpreis sind es sogar satte acht Prozent. Der Preis für eine Feinunze fiel im Tagesverlauf unter die Marke von 50 US-Dollar und notierte am Nachmittag bei 49,33 Dollar.Noch in der Vorwoche hatte das Metall mit 54,48 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Eine Feinunze Gold kostete zwischenzeitlich 4.168 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär