

Werbung







Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit Gold. Das Edelmetall hat im Jahr 2025 eine Fabelperformance hingelegt. Das Kursplus summiert sich auf fast 65 Prozent und stellt damit das bisherige Rekordjahr 2007 mit einem Zuwachs von 31 Prozent deutlich in den Schatten. Gold ist somit auf dem besten Weg, ein neues Rekordjahr aufzustellen. Doch es gibt noch weitere Faktoren: Die letzten neun Wochenkerzen waren allesamt positiv, ein historisches charttechnisches Ausrufezeichen. In den vergangenen beiden Monaten legte Gold um mehr als 900 US-Dollar zu. Daher stellt Jörg Scherer nun die Schlüsselfrage: Ist Gold zu heiß gelaufen? Alle Informationen dazu erfahren Sie im Video!



HSBC Daily Trading TV vom 21.10.2025: Gold im Chart-Check: RSI läuft heiß - Stopps nachziehen?









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









