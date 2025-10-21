FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 4. November 2025
MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen
07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
09:00 DEU: FlatexDegiro, Pk zu Q3-Zahlen
10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen
12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop, Q3-Zahlen
NLD: Randstad, Q3-Zahlen
USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
USA: EQT Corp., Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu DMA-Einstufung von Microsoft Edge
11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose
12:30 DEU: Fraport AG nimmt Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West in Betrieb mit Verkehrs- und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte.
17:00 DEU: Vortrag der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch: «Incentives in banking and the role of supervision»
18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Ägypten
Bei dem ersten Spitzentreffen dieser Art treffen sich EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.
18:30 DEU: Bundesfinanzminister und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil kommt zum Dialog mit der Bevölkerung nach Brandenburg an der Havel
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking
DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
FIN: Elisa, Q3-Zahlen
FRA: Accor, Q3-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
ITA: Prada, Q3-Umsatz
NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
USA: Hasbro, Q3-Zahlen
USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)
16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking
FREITAG, DEN 24. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)
USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)
EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU
MONTAG, DEN 27. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen
22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25
DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Edison International, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.
DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen
12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen
21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25
11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25
13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn
DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln
DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
14:00 USA: Alcoa, Investor Day
17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: SIG Group (Investor Day)
CHN: BYC, QQ3-Zahlen
NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
USA: Comcast, Q3-Zahlen
USA: Hershey, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 AUT: BIP Q3/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt
JPN: Japan Mobility Show, Tokio
UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.
FREITAG, DEN 31. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
FRA: Scor, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25
MONTAG, DEN 3. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider
13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?
DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
AUT: AT&S, Q2-Zahlen
CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q3-Zahlen
USA: American International Group, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi