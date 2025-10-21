Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei der bevorstehenden Sitzung des Federal Market Open Committee (FOMC) am 28. und 29. Oktober 2025 dürfte die US-Notenbank FED den Leitzins senken, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank. Ihre Analyse aktueller Reden und Interviews ergebe, dass rund 67% der stimmberechtigten Mitglieder diesen Schritt unterstützen dürften. Eine beachtliche Minderheit von etwa 25% habe in ihren Äußerungen hingegen für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus plädiert und sich entsprechend vorsichtiger geäußert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
