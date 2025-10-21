© Foto: Kampan - ShutterstockCiti stuft Nextracker und Sunrun auf Kaufen hoch. Trotz Trumps Politik steigen die Chancen für Solarenergie dank des starken KI-bedingten Stromhungers.Die US-Investmentbank Citi hat ihre Einschätzung für die Solarkonzerne Nextracker und Sunrun angehoben. Beide Werte wurden von Neutral auf Kaufen hochgestuft. Analyst Vikram Bagri begründet die Entscheidung mit der stark steigenden Stromnachfrage durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die dem Sektor unerwartet kräftigen Rückenwind verleiht - trotz der weiterhin restriktiven Energiepolitik von Präsident Donald Trump. Solarsektor trotzt Trump und profitiert vom KI-Boom Nach massiven Kursverlusten im vergangenen Jahr haben Solartitel …Den vollständigen Artikel lesen ...
