Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 21. Oktober 2025, hat die Regierung Martin Schierscher zum neuen Leiter des Amts für Tiefbau und Geoinformation (ATG) bestellt. Martin Schierscher füllt mit seinem Stellenantritt eine länger bestehende Vakanz auf dieser Position.Der studierte Bauingenieur absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule für Technik in Rapperswil und rundete seine Kompetenzen mit einem MAS in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Liechtenstein ab. Martin Schierscher kann beim Antritt seiner neuen Aufgabe auf langjährige Erfahrung im Projektmanagement im Baubereich - privatwirtschaftlich, aber auch für die öffentliche Hand - zurückgreifen. Er trat per 1. August 2021 als Projektleiter in das damalige Amt für Bau und Infrastruktur ein und ist somit mit den Aufgaben bereits bestens vertraut.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, Generalsekretär Ministerium für Infrastruktur und BildungT +423 236 61 94michael.ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936071