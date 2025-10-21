EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich - Prognose für das Gesamtjahr 2025 erneut angehoben Umsatzerlöse steigen im 3. Quartal auf 132 Mio. Euro (+18 %) - Konzernergebnis wächst überproportional auf 39 Mio. Euro (+57 %)

Umsatz- und Ergebnisprognose für Gesamtjahr erneut angehoben - Umsatz von 530 Mio. bis 550 Mio. Euro angestrebt sowie Konzernergebnis zwischen 150 Mio. und 160 Mio. Euro

Operative Kennzahlen entwickeln sich positiv: mehr Kunden und Transaktionen, Anstieg der durchschnittlichen Provisionen sowie deutliche Mittelzuflüsse

Behrens: Werden mit neuen Produkten noch attraktiver für unsere Kunden und stärken unsere Position im Wettbewerb flatexDEGIRO ist auch im 3. Quartal 2025 weiter gewachsen. Im Zeitraum von Juli bis September steigerte der Online-Broker auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 18 % auf 132 Mio. Euro (Q3 2024: 112 Mio. Euro) und das Konzernergebnis sogar um 57 % auf 39 Mio. Euro (Q3 2024: 25 Mio. Euro). Umsatztreiber waren einmal mehr steigende Provisionserträge aus dem Brokerage, während die Zinserträge aus Wertpapierkrediten und der Anlage von Bareinlagen der Kunden weitgehend stabil blieben. Zugleich senkte flatexDEGIRO die Kostenbasis im 3. Quartal deutlich. Nach 9 Monaten ergab sich somit ein Umsatz von 410 Mio. Euro (9M 2024: 353 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis von 121 Mio. Euro (9M 2024: 86 Mio. Euro). Vor diesem Hintergrund hatte flatexDEGIRO am 15. Oktober die Jahresprognose noch einmal deutlich angehoben auf eine Spanne von 530 Mio. bis 550 Mio. Euro für den Umsatz und 150 Mio. bis 160 Mio. Euro für das Konzernergebnis. Bereits mit den Halbjahreszahlen hatte flatexDEGIRO die ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht. CEO Oliver Behrens sagte: "Wir haben die positive Entwicklung der letzten Quartale fortgeschrieben. Wir steigern die Erträge aus dem Brokerage dank der kontinuierlich wachsenden Kundenzahl und höherer durchschnittlicher Provisionen. Gleichzeitig halten wir das Zinsergebnis trotz des niedrigeren Zinsniveaus weitgehend stabil, weil unsere Kunden uns mehr Bareinlagen anvertrauen." Behrens hob auch die Produkteinführungen der letzten Monate hervor: "Mit der Erweiterung unserer Produktpalette um Kryptohandel und Wertpapierleihe werden wir noch attraktiver für unsere Kunden und stärken unsere Position im Wettbewerb." Im 3. Quartal stiegen die Provisionserträge dank eines Anstiegs der Transaktionen bei gleichzeitig höheren durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion um 34 % auf 86 Mio. Euro (Q3 2024: 64 Mio. Euro). Die weitgehend stabilen Zinserträge in Höhe von 42 Mio. Euro (Q3 2024: 44 Mio. Euro) profitierten von höheren Bareinlagen und einem Anstieg des ausstehenden Volumens bei Wertpapierkrediten, die das niedrigere Marktzinsniveau weitgehend kompensierten. Die operativen Kosten hat flatexDEGIRO im 3. Quartal deutlich gesenkt. Die operativen Aufwendungen gingen um 13 % zurück auf 43 Mio. Euro (Q3 2024: 50 Mio. Euro). Innerhalb dieser Position blieb der Personalaufwand mit 26 Mio. Euro stabil. Das galt auch für den Marketingaufwand in Höhe von 6 Mio. Euro. Damit sanken die durchschnittlichen Kundengewinnungskosten auch im 3. Quartal, und zwar auf 60 Euro je Neukunde (Q3 2024: 67 Euro), weil gleichzeitig mehr Kunden hinzugewonnen wurden als im Vergleichsquartal. Die anderen Verwaltungsaufwendungen reduzierte flatexDEGIRO um 38 % auf 11 Mio. Euro (Q3 2024: 18 Mio. Euro). Operative Kennzahlen entwickeln sich weiter positiv flatexDEGIRO wickelte im 3. Quartal für seine Kunden 17,7 Mio. Transaktionen ab, das waren rund 20 % mehr als im Vorjahresquartal (Q3 2024: 14,8 Mio. Transaktionen). Die durchschnittliche Provision pro Transaktion stieg von 4,32 Euro auf 4,83 Euro. Die Zahl der Kundenkonten betrug zum Quartalsende 3,4 Mio., ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Jahresende 2024 und von 14 % über die letzten 12 Monate (12/24: 3,1 Mio. Kundenkonten; 09/24: 3,0 Mio. Kundenkonten). Die Nettofinanzmittelzuflüsse beliefen sich auf 9-Monatssicht auf 7,1 Mrd. Euro; sodass der Vorjahreszeitraum nochmal deutlich übertroffen wurde (9M 2024: 5,0 Mrd. Euro). Per Ende September wuchs das verwahrte Kundenvermögen auf 91,9 Mrd. Euro (12/24: 71,5 Mrd. Euro). Das hierin enthaltene Depotvolumen stieg auf 86,3 Mrd. Euro (12/24: 67,2 Mrd. Euro), die Kundeneinlagen auf 5,6 Mrd. Euro (12/24: 4,3 Mrd. Euro). Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker

Director Investor Relations

+49 (0) 160 3064 404

laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Ziel, Europas führende Plattform für Vermögensaufbau zu sein, betreut flatexDEGIRO rund 3,5 Millionen Privatanleger in 16 Ländern. Für seine Kunden führt das Unternehmen jährlich mehr als 60 Millionen Wertpapiergeschäfte aus und verwahrt Vermögen von über 90 Milliarden Euro. Über die Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade ermöglicht flatexDEGIRO den Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden handeln ohne Anlageberatung. ViTrade richtet sich speziell an besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochter mit Vollbanklizenz. Mit eigener Technologie, die höchste Verfügbarkeit bietet, setzt flatexDEGIRO Maßstäbe bei Plattform- und Servicequalität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Kennzahlen des Konzerns - 3. Quartal 3. Quartal 2025 3. Quartal 2024 Veränderung

in % Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Mio. EUR 132,0 111,7 +18,2 Provisionserträge Mio. EUR 85,8 64,1 +33,8 Zinserträge Mio. EUR 42,1 44,1 -4,7 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 4,1 3,4 +20,3 Materialaufwand Mio. EUR 19,8 16,1 +23,3 Nettoumsatz Mio. EUR 112,2 95,6 +17,3 Rohertragsmarge % 85,0 85,6 -0,7 Operative Aufwendungen Mio. EUR 43,2 50,0 -13,4 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 25,0 24,7 +1,4 Personalaufwand für langfristige, variable Vergütungen Mio. EUR 1,2 1,4 -12,3 Marketingaufwand Mio. EUR 6,0 6,2 -2,6 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 10,9 17,7 -38,0 EBITDA Mio. EUR 68,9 45,7 +50,9 EBITDA-Marge % 52,2 40,9 +27,7 Abschreibungen Mio. EUR 11,6 10,4 +10,8 EBIT Mio. EUR 57,4 35,2 +62,8 Finanzergebnis Mio. EUR -0,3 -0,5 -44,0 EBT Mio. EUR 57,1 34,7 +64,3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Mio. EUR 18,1 9,9 +83,7 Konzernergebnis Mio. EUR 39,0 24,9 +56,7 Konzernergebnis-Marge % 29,5 22,3 +32,6 Weitere Finanzkennzahlen Provisionserträge je Transaktion EUR 4,83 4,32 +11,9 Durchschnittliche Kundengewinnungskosten EUR 60 67 -10,5 Operative Kennzahlen Kundenkonten, Ende des Berichtszeitraums Mio. 3,38 2,96 +14,3 Neue Kundenkonten Tsd. 100,1 92,0 +8,8 Abgewickelte Transaktionen Mio. 17,7 14,8 +19,6 Verwahrtes Kundenvermögen, Ende des Berichtszeitraums Mrd. EUR 91,9 64,6 +42,2 Depotvolumen Mrd. EUR 86,3 60,9 +41,8 Einlagevolumen Mrd. EUR 5,6 3,7 +48,5

Kennzahlen des Konzerns - 9 Monate 9 Monate 2025 9 Monate 2024 Veränderung

in % Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Mio. EUR 410,4 353,4 +16,1 Provisionserträge Mio. EUR 268,1 205,0 +30,8 Zinserträge Mio. EUR 128,3 135,7 -5,5 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 13,9 12,6 +10,3 Materialaufwand Mio. EUR -59,1 -51,6 +14,5 Nettoumsatz Mio. EUR 351,3 301,8 +16,4 Rohertragsmarge % 85,6 85,4 +0,2 Operative Aufwendungen Mio. EUR -149,9 -149,7 +0,2 Laufender Personalaufwand Mio. EUR -80,4 -74,6 +7,8 Personalaufwand für langfristige, variable Vergütungen Mio. EUR -8,9 -4,2 +113,5 Marketingaufwand Mio. EUR -25,0 -24,2 +3,3 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR -35,5 -46,6 -23,8 EBITDA Mio. EUR 201,4 152,1 +32,4 EBITDA-Marge % 49,1 43,1 +14,0 Abschreibungen Mio. EUR -31,1 -30,9 +0,7 EBIT Mio. EUR 170,3 121,3 +40,4 Finanzergebnis Mio. EUR -0,6 -1,6 -64,5 EBT Mio. EUR 169,7 119,7 +41,8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Mio. EUR -49,2 -34,0 +44,8 Konzernergebnis Mio. EUR 120,5 85,7 +40,6 Konzernergebnis-Marge % 29,4 24,3 +21,1 Weitere Finanzkennzahlen Provisionserträge je Transaktion EUR 4,86 4,44 +9,6 Durchschnittliche Kundengewinnungskosten EUR 73 81 -10,1 Operative Kennzahlen Kundenkonten, Ende des Berichtszeitraums Mio. 3,38 2,96 +14,3 Neue Kundenkonten Tsd. 342,3 297,9 +14,9 Abgewickelte Transaktionen Mio. 55,2 46,2 +19,4 Verwahrtes Kundenvermögen, Ende des Berichtszeitraums Mrd. EUR 91,9 64,6 +42,2 Depotvolumen Mrd. EUR 86,3 60,9 +41,8 Einlagevolumen Mrd. EUR 5,6 3,7 +48,5

Haftungsausschluss Vorläufige Ergebnisse Diese Mitteilung enthält vorläufige, ungeprüfte Informationen, die sich noch ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs) Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden. Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



