Wenige Tage vor den Turbulenzen im Marktsegment regionaler US-Banken veröffentlichte die Nachrichtenagentur Bloomberg einen Artikel über eine große US-Bank, die widrigem Börsenwetter möglicherweise trotzen könne. Darin stufte Paul J.?Davies, ein renommierter Kolumnist bei Bloomberg?Opinion mit Schwerpunkt auf Banken, Finanzmärkte und Finanzregulierung, Morgan Stanley als "All-Weather-Bank" ein und begründete dies damit, dass diese ihr Geschäftsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE