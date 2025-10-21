DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Energiewerte von EU-Plänen gebremst

DOW JONES--Nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch etwas weiter zugelegt. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 24.330 Punkte. Für etwas Rückenwind sorgten im späten Handel weiter steigende Kurse an der Wall Street. Dort machte sich nach entsprechenden Andeutungen aus dem Weißen Haus vorsichtiger Optimismus breit, dass der "Shutdown" in Kürze beendet werden könnte. Dazu sorgte der überwiegend gute Auftakt der Berichtssaison, insbesondere in den USA, für Zuversicht. Den nächsten Impuls könnten die Zahlen des deutschen Softwareriesen SAP am Mittwochabend setzen. SAP gingen 0,8 Prozent fester aus dem Tag.

RWE fielen um 0,7 Prozent zurück, Siemens Energy um 2,4 Prozent. Für Druck auf die Aktien sorgten laut Händlern Pläne der EU, die Ausbaupläne für Gaskraftwerke von Wirtschaftsministerin Reiche zu unterlaufen. Reiche wolle neue Anlagen von über 20 Gigawatt bauen lassen, die EU bestehe allerdings auf maximal 12,5 GW, berichtete der Spiegel.

Mit einem Plus von 5,0 Prozent reagierten im DAX MTU Aero auf gute Zahlen und einen erhöhten Ausblick des US-Wettbewerbers GE Aerospace. MTU legt seine Zahlen am Donnerstag vor.

Im MDAX verteuerten sich Sartorius um 3,6 Prozent nach oben auf 238,80 Euro. Die Analysten von Jefferies hatten das Kursziel auf 275 Euro angehoben.

Im SDAX machten Friedrich Vorwerk einen Satz um 19,0 Prozent nach oben. Der Anbieter von Energie-Infrastruktur erhöhte nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose. Der Umsatz stieg um 39 Prozent an, das operative Ergebnis legte um 101 Prozent zu. Für die Aktie der Mutter MBB ging es um 9,5 Prozent nordwärts.

Mit einer Kaufempfehlung von Berenberg ging es für Secunet um 6,8 Prozent aufwärts. Secunet ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Weil der öffentliche Sektor 90 Prozent des Umsatzes ausmache, sehen die Berenberg-Analysten das Unternehmen bestens positioniert.

Prosieben reagierten mit Einbußen auf die Nachricht, dass nach der Übernahme durch MFE-Mediaforeurope der Vorstand ausgetauscht wird. Die Aktie ging 1,2 Prozent niedriger aus dem Tag.

Der Börsenneuling TKMS büßte nach seinem erfolgreichen Debüt vom Montag 3,2 Prozent ein auf 78,50 Euro. Die Aktie hatte am Montag mit 60 Euro eröffnet, war auf 107 Euro gestiegen, beendete den Handel dann aber mit 81,10 Euro deutlich unter dem Tageshoch. Der Kurs der Mutter Thysssenkrupp gab sogar um 6,6 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.330,03 +0,3% +21,8% DAX-Future 24.453,00 +0,0% +19,8% XDAX 24.352,16 +0,0% +22,7% MDAX 30.140,61 -0,2% +18,1% TecDAX 3.789,96 +0,9% +9,9% SDAX 17.155,74 +0,3% +24,7% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,22 +22 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 24 16 0 2.945,0 42,5 3.317,7 46,4 MDAX 20 28 2 542,8 24,7 561,9 31,2 TecDAX 18 12 0 911,9 17,2 823,1 15,4 SDAX 36 26 8 76,5 5,1 81,8 5,9 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.