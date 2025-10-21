Der Goldpreis fiel am Dienstag zeitweise um über 5 Prozent. Ein stärkerer US-Dollar und Gewinnmitnahmen der Anleger treiben Gold wieder unter die 4300-Dollar-Marke je Feinunze. Auch die anderen Edelmetalle rauschten ab.Der Goldpreis verzeichnet am Dienstag den stärksten Rückgang seit fünf Jahren. Zuletzt hatte er wochenlang in einer rasanten Rallye zugelegt. Jetzt scheint die Luft raus. Am Montag noch hatte der Goldpreis ein Allzeithoch von 4.381,21 US-Dollar erreicht. In diesem Jahr hat das gelbe Edelmetall eine unglaubliche Rallye mit einer Wertsteigerung von rund 60 Prozent hingelegt. Der Auslöser dafür sind geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, Wetten auf Zinssenkungen und …Den vollständigen Artikel lesen ...
