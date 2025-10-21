Der Rüstungsboom macht sich auch in den Quartalszahlen der drei großen US-Verteidigungskonzerne bemerkbar. Die Anleger konnte am Dienstag aber nur ein Unternehmen überzeugen. Lockheed Martin Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin profitiert weiter von der globalen Aufrüstung. Dank anhaltend hoher Nachfrage nach Kampfjets und Raketen hat das Unternehmen seine Prognose für 2025 angehoben. Der Konzern erwartet nun einen Gewinn je Aktie von 22,15 bis 22,35 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de