Zeekr hat in China den Vorverkauf seines überarbeiteten SUV 7X gestartet. Schon ein Jahr nach der Premiere stellt die Geely-Tochter bei den gehobenen Versionen von einer 800- auf eine 900-Volt-Batterie um, womit die Peak-Ladeleistung auf über 600 kW steigt. Der Geely-Konzern ist aktuell dabei, die Modelle seiner im gehobenen Segment positionierten Marken auf 800-Volt-Technik umzustellen - bestes Beispiel sind der Volvo EX90 und der Polestar 3. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
