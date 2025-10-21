EQS-Ad-hoc: el origen food GmbH / Schlagwort(e): Personalie
Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
el origen food GmbH
ISIN: DE000A352B09, WKN: A352B0 (Anleihe)
Schlagwort(e): Geschäftsführung
el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt
Hamburg, 21. Oktober 2025 - Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Hendrik Dettmann zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 22.10.2025 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Hendrik Dettmann folgt damit auf Gerrit Feuerriegel, der sein Amt als Geschäftsführer mit Wirkung zum 15.10.2025 niedergelegt hat.
Kontakt:
el origen food GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Deutschland
info@elorigenfood.com
https://www.elorigenfood.de/
Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
Ende der Insiderinformation
