el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt



21.10.2025 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 el origen food GmbH ISIN: DE000A352B09, WKN: A352B0 (Anleihe) Schlagwort(e): Geschäftsführung el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt Hamburg, 21. Oktober 2025 - Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Hendrik Dettmann zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 22.10.2025 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Hendrik Dettmann folgt damit auf Gerrit Feuerriegel, der sein Amt als Geschäftsführer mit Wirkung zum 15.10.2025 niedergelegt hat. Kontakt: el origen food GmbH Große Reichenstraße 27 20457 Hamburg Deutschland info@elorigenfood.com https://www.elorigenfood.de/ Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt



