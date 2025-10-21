Diese Aktie für die Ewigkeit kann am Dienstag deutlich anziehen und nach guten Nachrichten ein klares Kaufsignal generieren. Ist es jetzt an der Zeit, bei dem Titel einzusteigen? Coca-Cola ist für viele Anleger eine der Aktien für die Ewigkeit schlechthin. Am Dienstag hat der Konzern nun Zahlen vorgelegt, woraufhin die Papiere ordentlich nach oben geschossen sind. Aktie für die Ewigkeit zündet nach diesen Top-Nachrichten den Turbo Der Umsatz des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE