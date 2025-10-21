© Foto: ARK InvestNach 627 Prozent Kursplus nimmt Cathie Wood Gewinne bei Oklo mit. Die Atomaktie fällt, Analysten sehen aber weiter massives Potenzial - gestützt von KI-Hype, staatlicher Hilfe und Sam Altmans Vision.Die Starinvestorin Cathie Wood hat mit ihren Ark Invest-Fonds erneut Kasse gemacht - diesmal beim US-Atomenergie-Startup Oklo. Nach einem spektakulären Kursanstieg im laufenden Jahr verkaufte Woods ARK Autonomous Tech ETF (ARKQ) am Montag 53.353 Oklo-Aktien im Wert von rund 8,49 Millionen US-Dollar, wie aus Handelsangaben hervorgeht. Die Aktie des Nuklear-Startups ist 2025 um 627 Prozent gestiegen und erreichte am 15. Oktober ein Rekordhoch von 193,84 US-Dollar. Oklo will seinen ersten …Den vollständigen Artikel lesen ...
