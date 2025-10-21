Förderung des regionalen Wachstums durch Ingenieursleistungen und Kooperation in Taiwan und darüber hinaus

Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku") kündigt die Gründung von Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (im Folgenden "RTTW"), ein neues Konzernunternehmen in Taiwan, im Jahr 2025 an. Das zu RTTW gehörende Rigaku Technology Center Taiwan (im Folgenden RTC-TW), hat im Oktober 2025 den Vollbetrieb aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251020058260/de/

Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd., located in Tai Yuen Hi-Tech Industry Park

RTTW wird die Aufgaben übernehmen, die zuvor von der 2024 gegründeten Rigaku Taiwan Branch (RCTW) wahrgenommen wurden. Als operative Basis von Rigaku im chinesischsprachigen Ostasien soll RTTW den Kundensupport stärken sowie das nachhaltige Wachstum in der Region vorantreiben.

RTC-TW wird als technische Basis zur Förderung von Forschung und Entwicklung, Kundensupport und gemeinsamer Entwicklung dienen. Die Einrichtung wird einen Reinraum umfassen, der die tatsächlichen Produktionsumgebungen nachbildet, sowie Bereiche für Produkt- und Technologiedemos, Schulungen und gemeinsame Entwicklung. Lokale Teams werden zeitnahen, qualitativ hochwertigen technischen Support bieten. Durch diese Bemühungen stärkt RTTW seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für Halbleiter, Materialien und Biowissenschaften in den Regionen anzubieten, in denen das Unternehmen tätig ist.

Die wichtigsten Support-Bereiche

Halbleitermessung: Messung von Dicke, Zusammensetzung und Kristallinität; Totalreflexions-Röntgenfluoreszenz (TXRF), Röntgentopographie, Messung kritischer Abmessungen, Spannungs-/Verformungsanalyse, Gehäuseinspektion

Bewertung der Materialeigenschaften: Röntgenbeugung (XRD), Röntgenfluoreszenz (XRF), 3D-Computertomographie-Bildgebung (3DCT)

Biowissenschaften: Biomolekulare Strukturanalyse und Arzneimittelentwicklung

Sam Chao, President von RTTW, kommentierte wie folgt:

Taiwan ist die Heimat einiger der weltweit führenden Halbleiterhersteller und wissenschaftlichen Institutionen. Die Gründung von RTTW und die Eröffnung von RTC-TW spiegeln das starke und dauerhafte Engagement von Rigaku in Taiwan wider. Gemeinsam bilden sie die Basis für schnelleres Handeln, eine intensivere Zusammenarbeit und agilere Innovationsarbeit in den Bereichen Halbleiter, Materialwissenschaften und Biowissenschaften.

Kiyoshi Ogata, Senior Executive Vice President und Product Division General Manager, kommentierte wie folgt:

Angesichts des zunehmenden Innovationstempos ist es wichtiger denn je, Seite an Seite mit unseren Kunden zu arbeiten.

Insbesondere werden wir durch die Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich der Next-Gen-Logik und des Advanced Packaging den Einsatz neuer Technologien und die Weiterentwicklung analytischer Lösungen vorantreiben.

Dank dieses Zentrums können unsere Teams nahe am Halbleiter-Ökosystem von Taiwan arbeiten und gleichzeitig eng mit den weltweiten F&E- und Fertigungsressourcen von Rigaku in Japan verbunden bleiben.

Informationen zum Standort

Name: Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (RTTW) Rigaku Technology Center Taiwan (RTC-TW) Adresse: 3F-7, No. 12 Taiyuan 2nd Street Tai Yuen Hi-Tech Industry Park, Zhubei, Hsinchu County 302082, Taiwan, R.O.C. E-Mail: RTC.TW@rigaku.com URL: https://rigaku.com/products/semiconductor-metrology/rigaku-technology-center-taiwan

Heute (am 20. Oktober 2025) fand eine Eröffnungsveranstaltung statt, um den Beginn des Vollbetriebs von RTTW und RTC-TW zu feiern. Dabei hatten die Gäste die Gelegenheit, an einer Büroführung teilzunehmen und im Rahmen einer Präsentation der neuen Anlagen von Rigaku einige der Spitzentechnologien und lokalen Abläufe des Unternehmens kennenzulernen.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Während sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251020058260/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Sawa Himeno

Director, Communications Dept., Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp

Tel: +81 90 6331 9843