Gold und Silber haben am Wochenstart die steilsten Kursrückgänge seit Jahren verzeichnet. Investoren nutzten die historischen Höchststände, um Gewinne zu realisieren, da technische Indikatoren die Edelmetalle als überhitzt einstuften. Der Kurseinbruch beendet jäh eine Rallye, die Gold bis fast an die 4.000-Dollar-Marke getrieben hatte.Gleichzeitiger RückzugDer Preis für Gold verzeichnete den größten Einbruch seit dem Jahr 2013, während Silber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
