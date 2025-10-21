VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 21. Oktober 2025 (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) - Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Carlos Castro Villalobos zum Projektmanager für das hochgradige El Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango (Mexiko) bekanntzugeben. Ing. Castro ist ein sehr erfahrener Bergbauingenieur, der für eine Reihe von Unternehmen in ganz Mexiko Bergwerke gebaut und betrieben hat.

Darüber hinaus bleibt Jorge Ortega, P.Geo., die qualifizierte Person (QP) für das Projekt und Verfasser des NI 43-101-Berichts, weiterhin als Explorationsmanager tätig und leitet bereits aktiv unser geologisches Team, das mehr als tausend Oberflächen- und Untergrundproben vor Ort entnommen hat und sich ein solides Verständnis der Kontrollen der Gold-Silber-Mineralisierung in diesem hochgradigen epithermalen System mit geringer Sulfidierung erarbeitet.

"Ich freue mich sehr, wieder mit Carlos und Jorge zusammenzuarbeiten", erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. "Als ehemaliger General-Manager der Guanajuato Mine bzw. Explorationsmanager bei Great Panther Silver haben beide eine wichtige Rolle beim Wachstum dieses Unternehmens gespielt. Auch unser derzeitiger Bergbaugeologe war zu dieser Zeit in der Guanajuato Mine tätig. Angesichts der bevorstehenden Produktionsaufnahme von El Potrero ist es sehr erfreulich, dass wir bei der Zusammenstellung eines neuen Teams auf ihr Fachwissen zurückgreifen können, um die Erfolgschancen zu maximieren."

Ing. Castro hat einen Abschluss in Bergbauingenieurwesen und Mineralverarbeitung (Ingeniero de Minas y Plantas de Beneficio) von der Universität Guanajuato und verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung bei Unternehmen wie Peñoles, Luismin, Great Panther und First Majestic. Er hatte verschiedene Positionen inne, vom Bergwerksleiter bis zum Geschäftsführer verschiedener Bergbaubetriebe, und beaufsichtigte für Rochester Resources den Bau einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 300 Tonnen pro Tag in 7 Monaten, was für El Potrero von besonderer Bedeutung sein wird.

Herr Ortega ist professioneller Geologe mit einem Bachelor of Science in Geologieingenieurwesen der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko und einem Master of Science in Geowissenschaften der Laval Universität in Quebec. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der Exploration in verschiedenen geologischen Umgebungen in Mexiko, Kanada, den USA, der Türkei, Peru, Chile und Deutschland. Seit 2008 hatte er verschiedene Positionen in Mexiko bei Oro Silver, Alamos Gold, Great Panther und zuletzt als VP Exploration bei Excellon Resources inne.

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen ArgosyGoldmine und dem angrenzenden North BirchProjekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: "Robert A. Archer"

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: mailto:info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: http://www.pinnaclesilverandgold.com

250 - 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

Tel. (604) 669 - 0868

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

