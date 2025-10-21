Der Weltraumschrott nimmt immer weiter zu - und damit die Gefahren für Raumfahrzeuge und Astronaut:innen. Eine neue Art von Weltraumpanzerung soll helfen, Menschen und Maschinen zu schützen. Immer mehr Satelliten und Raketen im Weltall bedeuten auch immer mehr Weltraummüll. Alleine SpaceX hat mittlerweile rund 8.600 Starlink-Satelliten ins All gebracht. 1.000 Kollisionswarnungen pro Tag Die Wissenschaft hat rund 25.000 Weltraum-Schrottteile identifiziert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n