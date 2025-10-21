Vaduz (ots) -Liechtensteins aktuelle und ehemalige Regierungsmitglieder sind am Dienstag, 21. Oktober 2025, im Restaurant Weinstube in Nendeln zu ihrem jährlichen Treffen zusammengekommen. Im Rahmen einer Tischrede begrüsste Regierungschefin Brigitte Haas alle Anwesenden zum gemeinsamen Abendessen. Diese wurde daraufhin von Alt-Regierungschef Hans Brunhart erwidert. Im Anschluss wurde dem kürzlich verstorbenen Alt-Regierungssekretär Leonhard Vogt mit einer Schweigeminute gedacht.Mit nunmehr 43 Treffen ist der Austausch zwischen aktuellen und ehemaligen Regierungsmitgliedern längst zur Tradition geworden. Eine Tradition, die unverändert in höchstem Masse wertgeschätzt wird, wie Regierungschefin Brigitte Haas am Rande des Anlasses festhielt: "Der Dialog mit unseren Vorgängerinnen und Vorgängern ist für mich und meine Regierungskolleginnen und -kollegen sehr bereichernd. Zum einen, weil sie die Herausforderungen, die mit diesem Amt einhergehen, bestens kennen. Zum anderen, weil sie das aktuelle politische Geschehen durch ihre Erfahrung und Expertise trefflich zu analysieren wissen."Pressekontakt:Michael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 06michael.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936074