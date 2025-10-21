Investitionen in die europäische Infrastruktur fördern die EMEA-Aktivitäten von Impartner und seinen Einsatz für Datensicherheit und regionales Wachstum

Impartner, der führende Anbieter von Partner Relationship Management (PRM)-Lösungen, kündigte heute die Expansion seiner Infrastruktur in Europa durch ein neues Azure-basiertes Rechenzentrum in den Niederlanden an. Dieser Schritt zeigt den wachsenden Erfolg von Impartner in der EMEA-Region und den Anspruch des Unternehmens, seinen Kunden ein Optimum an Sicherheit, Compliance, Leistung und Support zu bieten.

"Das Wachstum unseres EMEA-Geschäfts hält unvermindert an, da Unternehmen in der gesamten Region auf Impartner setzen, um ihre Partner-Ökosysteme zu skalieren", erklärt Curtis Brinkerhoff, CRO bei Impartner. "Durch die Erweiterung unserer Infrastruktur in Europa, die wir in enger Zusammenarbeit mit Microsoft vornehmen, gewährleisten wir nicht nur die Einhaltung der strengen EU-Standards für Datenresidenz und Datenschutz, sondern steigern auch die Performance und Reaktionsfähigkeit für unsere Kunden aus allen Branchen."

Durch das Hosting im Azure-Rechenzentrum von Microsoft in den Niederlanden profitieren Impartner-Kunden von der Gewährleistung einer DSGVO-konformen Datenverarbeitung, branchenführender Sicherheit und den Geschwindigkeitsvorteilen einer regionalen Infrastruktur. Diese Expansion ist besonders wichtig für Branchen wie Finanzen, Fertigung oder Telekommunikation, in denen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Systemleistung unverzichtbar sind.

Die Investition in die europäische Infrastruktur erfolgt im Rahmen der umfassenden Strategie von Impartner, seine Reichweite in der EMEA-Region zu vergrößern, den lokalen Support zu verbessern und die Zusammenarbeit mit Microsoft zu intensivieren, um so eine exzellente PRM-Plattform bereitzustellen, die das globale Wachstum seiner Kunden unterstützt.

Außer den Investitionen in die Infrastruktur hat Impartner auch seine Teams für die Markteinführung und Kundenbetreuung in Europa verstärkt beispielsweise in den Bereichen Kundenerfolg, Support und Pre-Sales Engineering. Diese Teams sind in den wichtigsten europäischen Zeitzonen tätig und bieten einen mehrsprachigen Support. Sie ermöglichen kürzere Reaktionszeiten, regionales Know-how und eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden vom Onboarding bis zur kontinuierlichen Implementierung. Mit dieser regionalen Präsenz ergänzt Impartner sein globales Bereitstellungsmodell und und bildet die Basis für SLAs und Engagement der Enterprise-Klasse.

Im Zuge der Erweiterung seiner Infrastruktur und Kundenpräsenz in der EMEA-Region wird Impartner auch künftig in das Wachstum der Community und des Ökosystems investieren unter anderem durch das Sponsoring des Events Catalyst Europe von Partnership Leaders am 23. Oktober 2025 in London. Zusammen mit seinen regionalen Teams und Partnern setzt sich Impartner weiterhin dafür ein, Unternehmen in ganz Europa in die nächste Wachstumsphase zu führen.

