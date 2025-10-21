© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

Chinas Exporte von Seltenen-Erden-Magneten in die USA sind im September stark gefallen und beendeten damit mehrere Monate der Erholung: die beiden Wirtschaftsmächte sind weiterhin im Streit.Daten der chinesischen General Administration of Customs vom Montag zeigen, dass die Exporte in die USA im September im Vergleich zum August um 28,7 Prozent auf 420,5 Tonnen zurückgingen. Diese Zahl lag auch fast 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. Es war der zweite aufeinanderfolgende Monatsrückgang nach einer kurzlebigen Erholung, die im Juni begann, als Peking zugestimmt hatte, die Exportgenehmigungen für Seltene Erden während der Handelsgespräche mit US-Beamten in London zu beschleunigen. Berichten …