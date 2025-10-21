© Foto: Daniel Karmann - dpaAdidas zeigt Stärke:Dank eines sehr starken Sommergeschäfts hebt der DAX-Konzern seine Gewinnprognose für 2025 kräftig an. Die Aktie legt am Dienstagabend nachbörslich zu.Statt wie bisher erwartet 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro peilt der Sportartikelhersteller nun ein operatives Ergebnis von rund 2 Milliarden Euro an. Der Grund: bessere Geschäfte als geplant und erfolgreiche Maßnahmen, um die Zusatzkosten durch höhere US-Zölle abzufedern. Die Strafzölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hätten Adidas im zweiten Halbjahr rund 200 Millionen Euro Mehrkosten beschert. Um diese Belastung auszugleichen, hat der Konzern teilweise die Preise in den USA angehoben - etwa bei den Kultmodellen …Den vollständigen Artikel lesen ...
