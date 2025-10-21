Auf dem Saturnmond Titan herrschen minus 180 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen haben Forscher:innen jetzt eine chemische Reaktion beobachtet, die als unmöglich galt. Was auf der Erde undenkbar ist, scheint auf dem größten Saturnmond die Regel zu sein. Ein Team von Forscher:innen der Chalmers University of Technology im schwedischen Göteborg und des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa im kalifornischen Pasadena hat eine überraschende Entdeckung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
