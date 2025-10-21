EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe

pferdewetten.de AG: Information zur Zinszahlung auf die Wandelschuldverschreibung 2024/2029



Düsseldorf, 21. Oktober 2025

Hinsichtlich der Zinszahlung zum 22. Oktober 2025 auf die Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) der pferdewetten.de AG ergibt sich - wie auch bei anderen Gesellschaften in der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen - bei der Abwicklung der Auszahlung eine ausschließlich technisch bedingte Verzögerung.

Aufgrund der noch ausstehenden finalen Beschlussfassung der Gläubigerversammlung über die Änderungen der Anleihebedingungen wird die Zinszahlung noch nicht unmittelbar von der Zahlstelle ausgezahlt.

Die Gesellschaft hat den vollständigen Zinsbetrag in Höhe des neuen Zinssatzes von 2,50 Prozent bereits rechtzeitig an die Zahlstelle überwiesen, sodass die Zahlung von der Zahlstelle unmittelbar veranlasst werden kann, sobald dies wertpapiertechnisch möglich ist.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de