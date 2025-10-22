ExaGrid in 7 Kategorien für die ersten Branchenauszeichnungen nominiert

ExaGrid, die einzige Lösung für Tiered Backup Storage der Branche mit KI-gestütztem Retention Time-Lock (RTL), die eine nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), Auto Detect Guard, verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bietet, gab heute ihre Nominierung in sechs Kategorien für die 1.jährlichen MSP Channel Awards bekannt, die Innovationen im IT-Channel würdigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251021748093/de/

Die neuen MSP Channel Awards bauen auf der Tradition der vorangegangenen SDC Awards auf, um der sich schnell verändernden IT-Landschaft von heute besser Rechnung zu tragen. Da Managed Services die Bereitstellung von Technologien grundlegend verändern von der digitalen Transformation und Cybersicherheit bis hin zu Cloud, Daten und Automatisierung werden mit diesen Awards Unternehmen, Partnerschaften und Einzelpersonen ausgezeichnet, die einen echten Einfluss auf den Channel haben.

Die Abstimmung zur Ermittlung der Gewinner in den einzelnen Kategorien findet derzeit statt und endet am 7. November 2025. Die Gewinner der MSP Channel Awards werden am 3. Dezember 2025 im Rahmen der Preisverleihung in London bekannt gegeben.

Die Award-Kategorien, für die ExaGrid nominiert wurde, umfassen:

Backup DR Innovation of the Year (Innovation des Jahres im Bereich Backup und Disaster Recovery)

Channel Company of the Year (Channel-Unternehmen des Jahres)

Storage Hardware Innovation of the Year (Speicherhardware-Innovation des Jahres)

Storage Vendor of the Year (Speicheranbieter des Jahres)

Technical or Service Excellence Team of the Year (Technik- oder Service-Exzellenz-Team des Jahres)

Vendor Channel Programme of the Year (Vertriebskanalprogramm des Jahres)

Vendor Marketing/Enablement Initiative of the Year (Anbieter-Marketing-/Enablement-Initiative des Jahres)

ExaGrid arbeitet weiterhin an Innovationen für sein Tiered Backup Storage, das mehr als 25 Backup-Anwendungen unterstützt und in diesem Jahr um Support für Rubrik und Mongo DB erweitert wurde. Für 2026 wurde zudem Support für Cohesity angekündigt. Außerdem hat ExaGrid sein KI-gestütztes Retention Time-Lock für die Ransomware-Wiederherstellung durch die Funktion Auto Detect Guard verbessert, die KI zur Erkennung ungewöhnlicher Löschvorgänge einsetzt, die Löschrichtlinie automatisch auf unbestimmte Zeit verlängert und die IT-Abteilung auf einen möglichen Angriff aufmerksam macht. Zusätzlich dazu hat ExaGrid Funktionen für Managed Service Provider (MSPs) hinzugefügt, unter anderem die Möglichkeit, Daten pro Share mit Berichten zur Abrechnung pro TB/PB pro Kunde zu verfolgen, die Ransomware-Wiederherstellung auf Share-Ebene, um andere Kunden nicht zu beeinträchtigen, und vieles mehr.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ExaGrid zu den Finalisten in sieben Award-Kategorien zählt, da diese die verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens herausstellen, die uns als größten unabhängigen Anbieter von Backup-Speicherlösungen in der Branche auszeichnen, angefangen bei unserem Engagement für umfassende Sicherheit über unseren branchenführenden Kundensupport bis hin zu unserem innovativen Reseller-Partnerprogramm im Channel", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir freuen uns, für die MSP Channel Awards nominiert zu sein, und sind gespannt, welche Anbieter, Dienstleister und Programme die Wähler küren werden."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortigen VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251021748093/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com