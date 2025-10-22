Wie Polpharma Biologics heute mitteilte, ist Ranivisio® PFS (Ranibizumab-Biosimilar-Fertigspritze) nun in Frankreich im Handel erhältlich.

Ranivisio® ist das erste Lucentis®-Biosimilar, das in Europa als praktische vorgefüllte Spritze (PFS) auf den Markt kommt und somit einen neuen Standard für preisgünstige Biologika in der Augenheilkunde setzt. Diese innovative Darreichungsform erlaubt eine präzise Dosierung und unkomplizierte Anwendung und erleichtert eine effiziente Behandlung von Patienten mit neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration (AMD), diabetischem Makulaödem (DME) oder retinalem Venenverschluss (RVO). Die Bioeq AG, ein Joint Venture der Polpharma Biologics Group BV und der Formycon AG, ist für die Entwicklung und Zulassung von Ranivisio® PFS verantwortlich. Teva besitzt die Vermarktungsrechte für Frankreich auf der Grundlage einer exklusiven Lizenzvereinbarung mit Bioeq.

Der Wirkstoff für Ranivisio® PFS wird von Polpharma Biologics S.A. hergestellt einem Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO), das in Polen unter dem Markennamen Rezon Bio tätig ist. Rezon Bio ist für die kommerzielle Bereitstellung des Wirkstoffs verantwortlich und gewährleistet dabei eine konstante Qualität und Zuverlässigkeit.

"Die Markteinführung von Ranivisio® PFS in Frankreich ist eine weitere wichtige Etappe unserer Mission, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln zu erweitern. Mit dem ersten Lucentis®-Biosimilar, das in Europa in Form einer Fertigspritze erhältlich ist, setzen wir neue Maßstäbe in der Augenheilkunde. Wir freuen uns, unsere Partner dabei unterstützen zu können, Patienten und medizinischen Fachkräften eine innovative und hochwertige Therapie anzubieten", so Anjan Selz, CEO bei Polpharma Biologics.

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Biosimilars für globale Märkte entwickelt, herstellt und vermarktet. Wir beherrschen die gesamte Wertschöpfungskette: von der Produktauswahl und der Anlageallokation über die Programmdurchführung bis hin zur Monetarisierung von Assets und verkürzen so den Weg von der Idee bis zur Markteinführung. Unser internationales Team aus erfahrenen Experten verfügt über bewährte Kompetenzen in den Bereichen Programmmanagement, Regulierungsstrategie, CMC-Integration, Geräteentwicklung, klinische Überwachung und Qualitätssicherung. In Kooperation mit zuverlässigen CDMOs liefern wir End-to-End-Biosimilars, von der Zelllinie bis zum fertigen Produkt, für eine Reihe wichtiger Anwendungsgebiete. Unsere kommerziellen Partner sichern Patienten rund um die Welt den Zugang zu diesen Medikamenten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit von Biologika zu beschleunigen. Dazu entwickeln wir eine robuste, stetig wachsende Pipeline von Biosimilars.

