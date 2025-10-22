Der Bitcoin zeigt sich aktuell sehr schwach, doch das muss keineswegs ein Dauerzustand sein. Die Analysten der Citibank rechnen mit bald deutlich steigenden Kursen bei der Mutter aller Kryptowährungen. Wer diese Chance nicht verpassen will, muss vor allem eine Aktie haben. Der Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Doch während immer mehr Anleger deswegen die Hoffnung verlieren, zeigen sich die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
