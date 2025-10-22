DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.46 Uhr 32,0 Punkte auf 24.393,0. In den Handel gegangen war er mit 24.420,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.422,0 und das Tagestief bei 24.366,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 229 Kontrakte.
October 21, 2025 23:47 ET (03:47 GMT)
