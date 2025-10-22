The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2025
ISIN Name
XS2248012382 QIB SUKUK 20/25 MTN
HK0000646973 AGR.DEV.CHN 20/25
XS2247216174 CHINA DEV.BK 20/25 MTN
XS2243733685 FBN FIN. 20/25 REGS
DE000A2E4Q39 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
CH0379268755 SOLOTHURN KT. 17-25
DE000A3T0X22 DT.PFBR.BANK MTN.35408
XS2417528523 CON.EST.AERO 21/37 REGS
AU3FN0057154 UOB 20/25 FLRMTN
DE000DK0D8S9 DEKABANK DGZ MTN.S.7392
XS2400997131 TOYOTA M.FIN 21/25 MTN
XS2462324232 BK AMERICA 22/26 FLR MTN
FR0011417591 BPIFRANCE 13/25 MTN
XS1891336932 PERUSA.LISTR 18/25 REGS
DE000HLB5GW5 LB.HESS.-THR.IS.10B/2017
FR0000571150 REP. FSE 94-25 O.A.T.
DE000CZ439E0 COBA 23/25 S.1021
XS1310941247 DEXIA SA 15/25 MTN
DE000A30VUF5 KRED.F.WIED.22/25 MTN
DE000NLB30A0 NORDLB 22/25
XS1310962839 LEGAL GENL GRP 15/45 FLR
XS2185997884 REPSOL INT 20/UND. FLR
DE000DW6DA51 DZ BANK IS.A2293 VAR
XS2248827771 CA IMMO 20/25
XS1311391012 HAMMERSON PLC 15/25
DE000A2GSNJ7 NIEDERS.SCH.A.17/25 A.875
