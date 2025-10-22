Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.10.2025 07:09 Uhr
382 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Tokio gesucht

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Tokio gesucht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den Gewinnen der Vortage werden am Mittwoch an den Börsen in Ostasien teilweise Gewinne mitgenommen. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. In Hongkong geht es um 1,3 Prozent abwärts, in Shanghai um 0,4 Prozent nach. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich nach der vor allem politikgetriebenen Rally auf neue Rekordhochs behauptet, er legt minimal auf 49.358 Punkte zu. Der Kospi in Seoul kann sich ebenfalls behaupten.

Im australischen Sydney geht es dagegen ebenfalls nach unten und zwar um 0,8 Prozent. Dort belasten unter anderem Kursverluste im Rohstoffsektor, nachdem der Goldpreis am Vortag von seinem Rekordhoch sehr stark zurückgefallen war. Die Aktie des Goldschürfers Newmont knickt um 9 Prozent ein, auch wenn sich der Goldpreis aktuell stabilisiert zeigt.

Zu verdauen gibt es in Tokio Außenhandelsdaten für September. Die Exporte fielen zwar etwas unter der Erwartung von Ökonomen aus, andererseits wuchsen sie aber erstmals seit fünf Monaten wieder. Zugleich stiegen die Importe deutlich über den Erwartungen. "Die heutigen Handelsdaten waren insgesamt positiv für das Wachstum. Die Schwäche der US-Exporte wurde durch die starke Nachfrage aus dem Rest der Welt mehr als ausgeglichen", so die Analysten von ING in einer ersten Reaktion.

Übergeordnet steht zunächst weiter die Politik im Fokus, nachdem Sanae Takaichi am Dienstag offiziell als Japans erste weibliche Premierministerin vereidigt worden war. Sie will eine Politik im Stil der "Abenomics" wiederbeleben, die sich auf fiskalische Anreize und wirtschaftliche Sicherheit konzentriert. Das Problem dürfte dabei sein, Wachstumsinitiativen mit Japans hoher öffentlicher Schuldenlast in Einklang zu bringen.

Die Kurse japanischer Staatsanleihen geben leicht nach, die Marktzinsen ziehen also etwas an. "Es wird erwartet, dass (Finanzministerin) Katayama eine proaktive Fiskalpolitik mit einem gewissen Maß an Disziplin verfolgen wird", so Analyst Naohiko Baba von Barclays FICC Research. Bei Zinserhöhungen scheine sie etwas vorsichtig zu sein, während sie die Notwendigkeit einer geldpolitischen Normalisierung anerkenne. Der Yen zeigt sich derweil schwächer als zur gleichen Vortageszeit, der Dollar kostet 151,86 Yen.

Andernorts sind die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter Thema. Zwar hatte US-Präsident Trump gesagt, er erwarte, dass sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem "guten Abkommen" führen werde. Er fügte aber hinzu, dass die Gespräche möglicherweise nicht zustande kommen würden. Eine indische Zeitung berichtet unterdessen, dass Indien und die USA kurz vor dem Abschluss eines seit langem erwarteten Handelsabkommens stehen sollen, mit dem die Zölle auf indische Exporte von derzeit 50 auf etwa 15 bis 16 Prozent gesenkt werden könnten.

Unter den Einzelwerten in Tokio geben Softbank nach den jüngsten Gewinnen mit 3,4 Prozent kräftig nach. Advantest büßen 2,4 Prozent ein. Automobilwerte legen dank des schwächeren Yen und mit der Spekulation über niedrigere Benzinsteuern in Japan zu. Toyota steigen um 3,8 und Honda um 4,2 Prozent. 

INDEX          zuletzt    +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.021,80    -0,8%     +10,7%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)   49.358,42    +0,1%     +23,3%     08:30 
Kospi (Seoul)      3.829,06    +0,1%     +59,6%     08:30 
Shanghai-Comp.     3.899,05    -0,4%     +15,3%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.697,57    -1,3%     +29,0%     10:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %     00:00    Di, 9:35  % YTD 
EUR/USD          1,1606     0,0     1,1604     1,1629 +12,4% 
EUR/JPY          176,23    -0,0     176,26     175,80  +7,7% 
EUR/GBP          0,8677    -0,0     0,8679     0,8689  +4,9% 
GBP/USD          1,3375     0,0     1,3370     1,3383  +7,2% 
USD/JPY          151,85    -0,0     151,88     151,17  -4,2% 
USD/KRW         1.430,30     0,0    1.430,11    1.427,29  -3,7% 
USD/CNY          7,1005     0,0     7,0992     7,1007  -1,5% 
USD/CNH          7,1278     0,0     7,1259     7,1188  -2,9% 
USD/HKD          7,7714     0,0     7,7711     7,7676   0% 
AUD/USD          0,6502     0,2     0,6489     0,6489  +5,3% 
NZD/USD          0,5751     0,2     0,5739     0,5719  +2,7% 
BTC/USD        108.482,05    -2,1   110.845,55   108.088,25 +16,8% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         58,16    57,24     +1,6%     +0,92 -20,4% 
Brent/ICE         62,27    61,32     +1,5%     +0,95 -18,7% 
 
 
METALLE         zuletzt   Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold          4.130,31  4.122,85     +0,2%     +7,46 +66,0% 
Silber           48,94   48,736     +0,4%     +0,20 +81,4% 
Platin         1.322,82  1.340,84     -1,3%     -18,02 +61,0% 
Kupfer           4,96    4,97     -0,1%     -0,00 +20,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 00:37 ET (04:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.