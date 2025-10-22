DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Tokio gesucht

DOW JONES--Nach den Gewinnen der Vortage werden am Mittwoch an den Börsen in Ostasien teilweise Gewinne mitgenommen. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. In Hongkong geht es um 1,3 Prozent abwärts, in Shanghai um 0,4 Prozent nach. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich nach der vor allem politikgetriebenen Rally auf neue Rekordhochs behauptet, er legt minimal auf 49.358 Punkte zu. Der Kospi in Seoul kann sich ebenfalls behaupten.

Im australischen Sydney geht es dagegen ebenfalls nach unten und zwar um 0,8 Prozent. Dort belasten unter anderem Kursverluste im Rohstoffsektor, nachdem der Goldpreis am Vortag von seinem Rekordhoch sehr stark zurückgefallen war. Die Aktie des Goldschürfers Newmont knickt um 9 Prozent ein, auch wenn sich der Goldpreis aktuell stabilisiert zeigt.

Zu verdauen gibt es in Tokio Außenhandelsdaten für September. Die Exporte fielen zwar etwas unter der Erwartung von Ökonomen aus, andererseits wuchsen sie aber erstmals seit fünf Monaten wieder. Zugleich stiegen die Importe deutlich über den Erwartungen. "Die heutigen Handelsdaten waren insgesamt positiv für das Wachstum. Die Schwäche der US-Exporte wurde durch die starke Nachfrage aus dem Rest der Welt mehr als ausgeglichen", so die Analysten von ING in einer ersten Reaktion.

Übergeordnet steht zunächst weiter die Politik im Fokus, nachdem Sanae Takaichi am Dienstag offiziell als Japans erste weibliche Premierministerin vereidigt worden war. Sie will eine Politik im Stil der "Abenomics" wiederbeleben, die sich auf fiskalische Anreize und wirtschaftliche Sicherheit konzentriert. Das Problem dürfte dabei sein, Wachstumsinitiativen mit Japans hoher öffentlicher Schuldenlast in Einklang zu bringen.

Die Kurse japanischer Staatsanleihen geben leicht nach, die Marktzinsen ziehen also etwas an. "Es wird erwartet, dass (Finanzministerin) Katayama eine proaktive Fiskalpolitik mit einem gewissen Maß an Disziplin verfolgen wird", so Analyst Naohiko Baba von Barclays FICC Research. Bei Zinserhöhungen scheine sie etwas vorsichtig zu sein, während sie die Notwendigkeit einer geldpolitischen Normalisierung anerkenne. Der Yen zeigt sich derweil schwächer als zur gleichen Vortageszeit, der Dollar kostet 151,86 Yen.

Andernorts sind die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter Thema. Zwar hatte US-Präsident Trump gesagt, er erwarte, dass sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem "guten Abkommen" führen werde. Er fügte aber hinzu, dass die Gespräche möglicherweise nicht zustande kommen würden. Eine indische Zeitung berichtet unterdessen, dass Indien und die USA kurz vor dem Abschluss eines seit langem erwarteten Handelsabkommens stehen sollen, mit dem die Zölle auf indische Exporte von derzeit 50 auf etwa 15 bis 16 Prozent gesenkt werden könnten.

Unter den Einzelwerten in Tokio geben Softbank nach den jüngsten Gewinnen mit 3,4 Prozent kräftig nach. Advantest büßen 2,4 Prozent ein. Automobilwerte legen dank des schwächeren Yen und mit der Spekulation über niedrigere Benzinsteuern in Japan zu. Toyota steigen um 3,8 und Honda um 4,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.021,80 -0,8% +10,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.358,42 +0,1% +23,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.829,06 +0,1% +59,6% 08:30 Shanghai-Comp. 3.899,05 -0,4% +15,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.697,57 -1,3% +29,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1606 0,0 1,1604 1,1629 +12,4% EUR/JPY 176,23 -0,0 176,26 175,80 +7,7% EUR/GBP 0,8677 -0,0 0,8679 0,8689 +4,9% GBP/USD 1,3375 0,0 1,3370 1,3383 +7,2% USD/JPY 151,85 -0,0 151,88 151,17 -4,2% USD/KRW 1.430,30 0,0 1.430,11 1.427,29 -3,7% USD/CNY 7,1005 0,0 7,0992 7,1007 -1,5% USD/CNH 7,1278 0,0 7,1259 7,1188 -2,9% USD/HKD 7,7714 0,0 7,7711 7,7676 0% AUD/USD 0,6502 0,2 0,6489 0,6489 +5,3% NZD/USD 0,5751 0,2 0,5739 0,5719 +2,7% BTC/USD 108.482,05 -2,1 110.845,55 108.088,25 +16,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,16 57,24 +1,6% +0,92 -20,4% Brent/ICE 62,27 61,32 +1,5% +0,95 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.130,31 4.122,85 +0,2% +7,46 +66,0% Silber 48,94 48,736 +0,4% +0,20 +81,4% Platin 1.322,82 1.340,84 -1,3% -18,02 +61,0% Kupfer 4,96 4,97 -0,1% -0,00 +20,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

