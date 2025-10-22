Die Aktie von Mowi ist in dieser Handelswoche auf ein neues Jahreshoch geklettert und hat damit ein frisches Kaufsignal generiert. Der Weg nach oben wäre für die Anteilscheine des weltgrößten Lachsproduzenten rein charttechnisch betrachtet nun vorerst frei. Frei ist der Weg indes auch bei der Komplettübernahme am Konkurrenten Nova Sea. So hat Mowi nun von der Europäischen Kommission die Genehmigung erhalten, seine Beteiligung am Lachsfarmer von 49 auf 95 Prozent zu erhöhen. Die Übernahme der zusätzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär