Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 22
|21/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|266059.99
|6.0463
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|79909650.00
|487680824.87
|6.1029
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19294219.03
|5.6748
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265473.82
|6.0496
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19014377.00
|113766353.09
|5.9832
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1444771.09
|5.2964
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|248414938.28
|6.8604
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|21/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29230431.40
|5.9411
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|21/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10287062.08
|5.1435
© 2025 PR Newswire