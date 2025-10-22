VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-21
|NL0009272749
|3938777.000
|381744497.97
|96.9196
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-21
|NL0009272772
|513000.000
|37865611.45
|73.8121
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-21
|NL0009272780
|360000.000
|30720943.19
|85.3360
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-21
|NL0009690239
|8335404.000
|322154430.80
|38.6489
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-21
|NL0009690247
|2598390.000
|45136759.82
|17.3710
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-21
|NL0009690254
|2426537.000
|30438222.15
|12.5439
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-21
|NL0010273801
|2681000.000
|51482381.17
|19.2027
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-21
|NL0010731816
|838000.000
|71617708.70
|85.4627
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-21
|NL0011683594
|78400000.000
|3503386709.65
|44.6861
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-21
|NL0010408704
|30103010.000
|1090888418.65
|36.2385
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-21
|NL0009272764
|328000.000
|20790468.72
|63.3856
