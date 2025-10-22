Grosszügige Dividenden richten sie alle aus, sowohl Mercedes, VW wie auch Porsche, aber welche Aktie ist derzeit die beste? Die drei deutschen Autobauer Mercedes-Benz, Volkswagen und Porsche haben jeweils ihre eigenen Herausforderungen zu bewältigen und dürfen daher nicht über einen Kamm geschärt werden. Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000) Der Premium-Car-Hersteller aus Stuttgart kämpft im ersten Halbjahr 2025 mit deutlich rückläufiger Profitabilität: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE