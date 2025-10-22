ZAVENTEM, Belgium and LIXHE, Belgium, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex und Heidelberg Materials Benelux führen CEMLOOP XL ein, eine Initiative im industriellen Maßstab zum Recycling von Faserzement zu kohlenstoffarmem Zement. Das Projekt führt einen geschlossenen Kreislaufprozess unter Verwendung der CCUS-Technologie (Carbon Capture Utilisation and Storage) ein, bei dem Faserzementabfälle in einen hochwertigen Sekundärrohstoff für die Herstellung von neuem kohlenstoffarmem Zement umgewandelt werden, der dann zur Herstellung neuer Faserzementprodukte verwendet werden kann.

Etex entwickelt zusammen mit der Jacobs-Gruppe ein Verfahren zur Umwandlung von Faserzementabfällen aus seinen Produktionslinien und dem gesamten Bausektor in recycelte Faserzementpaste (RFCP). In Hemiksem, Belgien, befindet sich eine neue Recyclinganlage im Bau, die voraussichtlich Mitte 2026 in Betrieb genommen wird.

In seinem Zementwerk in Lixhe entwickelt Heidelberg Materials das CCLIX-Verfahren, bei dem RFCP durch forcierte Karbonatisierung mit CO2 aus Ofenabgasen aufgewertet wird. Dabei entsteht karbonatisierter RFCP (cRFCP), der seine zementartigen Eigenschaften zurückgewinnt und Klinker in kohlenstoffarmem Zement teilweise ersetzen kann. Der Karbonisierungsreaktor in Lixhe soll bis Ende 2028 in Betrieb genommen werden.

Durch die kombinierten Verfahren werden jährlich 60.000 Tonnen Faserzementabfälle vermieden, 100.000 Tonnen Rohkalkstein eingespart und die CO2-Emissionen bei der Zementherstellung um mindestens 20 % reduziert. Der Energieverbrauch wird um 15 % gesenkt, und neue Faserzementprodukte werden über 20 % recycelte Inhaltsstoffe enthalten und eine um 15 % geringere CO2-Bilanz aufweisen. Jede Tonne RFCP bindet oder vermeidet rund 900 kg CO2. Das CO2 wird chemisch im Endprodukt gebunden und dient gemäß den EU-Vorschriften als dauerhafte Speicherung.

Das Projekt wird vom EU-Programm LIFE unterstützt, die Fördervereinbarung wurde im Juni 2025 unterzeichnet.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung, um mehr über diese bahnbrechende Initiative zu erfahren: https://www.etexgroup.com/de-de/news/2577126/

