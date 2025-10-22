© Foto: SOPA Images - Sipa USABarbie-Hersteller Mattel enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn sinken. Besonders das Nordamerika-Geschäft bricht ein - nun soll die Entertainment-Sparte Wachstum bringen. Die Aktie gibt nach.Der US-Spielzeugriese Mattel hat die Erwartungen der Wall Street im dritten Geschäfsquartal deutlich verfehlt. Nach Börsenschluss rauschte die Aktie zeitweise um rund 4 Prozent in die Tiefe. Vor allem das wichtige Nordamerika-Geschäft schwächelte, während steigende Kosten infolge der US-Handelspolitik weiter auf die Margen drücken. Mattel erzielte im Quartal bis zum 30. September einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,89 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt 1,07 US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
