Unternehmensprofil und strategische Ausrichtung: Fairchild Gold Corp. (TSX-V: FAIR; WKN A3D1D5, ISIN CA30371L1013) ist ein aufstrebendes kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Kupfer- und Goldvorkommen im rohstoffreichen US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen kombiniert technologische Explorationsexpertise mit einem klaren finanziellen und operativen Fokus auf wertsteigernde Projekte in sicheren Jurisdiktionen. Im Zentrum steht das Nevada-Titan-Projekt, ein 16,6 Quadratkilometer großes Areal im produktiven Walker-Lane-Trend, einer der bedeutendsten Metallgürtel der Vereinigten Staaten.
