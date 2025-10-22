kundenservice@finanzen100.de

Heute haben wir wieder eine Ausgabe unserer beliebte Serie Finger weg auf der Agenda. Wir stellen Ihnen Aktien vor, von denen Sie besser die Finger lassen, wenn Sie es nicht besser wissen als wir. Heute haben wir zwei Titel aus dem MDAX im Gepäck. Einen mit Auffälligkeiten in der Bilanz und einen anderen mit Hiobsbotschaften von einem Kooperationspartner aus den USA. Bei einem weiteren deutschen Nebenwert droht das Delisting mit entsprechenden Konsequenzen für den Aktienkurs und bei einem Unternehmen aus der Schweiz, muss der engagierte Sanierer wegen Erfolglosigkeit den Hut nehmen. Lesen Sie alle Details in den nächsten Zeilen.Bei GERRESHEIMER passt nicht mehr viel zusammen. Das BaFin wird vorstellig. Es geht um verbuchte Umsätze 2024, welche möglicherweise erst 2025 hätten verbucht werden müssen. Die Rede ist von einem niedrigen zweistelligen Millionenumsatz. Das wären rd. 1 bis 1,5 % des Gesamtumsatzes. Der Kurs bröckelt auch danach weiter, denn es bleiben Fragezeichen. Eine 4-fache EBITDA-Verschuldung ist üppig, was auch Gespräche mit Banken hinsichtlich der Kreditbedingungen nicht gerade vereinfacht. Die Freien Cashflows bleiben investitionsbedingt weiter negativ. Auch eine 5. Senkung der Prognose für 2025 ist nicht auszuschließen. Einige Analysten bleiben gleichwohl extrem bullish. JPMORGAN hatte noch am Dienstag den Titel auf "Overweight" belassen mit einem Ziel von 99,30 €. Das wäre fast ein Verdreifacher. Wir glauben nicht daran, aber vielleicht wissen andere mehr als wir. Der Chart spricht jedenfalls eine klare Sprache