Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 22
[22.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2941599081
23,457,873.00
EUR
0
239,554,979.74
10.2121
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2941599248
1,567,575.00
USD
0
16,189,789.27
10.3279
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2941599834
838,122.00
GBP
0
8,490,609.32
10.1305
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2994520851
12,045,763.00
USD
0
124,186,921.18
10.3096
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2994520935
879,975.00
USD
0
8,874,038.82
10.0844
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,757.60
10.1903
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,584.97
10.0234
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,909.01
10.0147
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
99,966.06
9.9966