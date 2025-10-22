© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstDer Goldpreis hat am Dienstag über fünf Prozent verloren, Minenwerte wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle sind abgestürzt. Analysten sprechen von Gewinnmitnahmen, nicht vom Ende der Rallye.Der historische Goldrausch hat ein abruptes Ende gefunden. Nach Wochen rasanter Kursanstiege kam es am Dienstag zu einem massiven Ausverkauf bei Edelmetallen und Minenaktien. Der SPDR Gold Shares ETF verlor zeitweise mehr als 6 Prozent und stand damit vor seinem größten Tagesminus seit 2013. Auch führende Produzenten wie Newmont, Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals und AngloGold Ashanti brachen zwischen 8,5 und 9,3 Prozent ein. Titel wie Coeur Mining, Endeavour Silver, Gold Fields, Hecla Mining, First …Den vollständigen Artikel lesen ...
