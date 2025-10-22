Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 22
[22.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BN4GXL63
10,517,633.00
EUR
0
104,377,327.09
9.924
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,117,445.50
99.6626
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,241,256.52
111.7341
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,447,288.25
121.5506
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BN0T9H70
52,303.00
GBP
0
6,170,742.23
117.9807
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BKX90X67
55,979.00
EUR
0
6,192,837.10
110.6279
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,534,435.24
98.9511
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000L1I4R94
1,812,830.00
USD
0
21,291,914.81
11.7451
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000LJG9WK1
505,302.00
GBP
0
5,275,501.09
10.4403
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
482,525.60
11.9227
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
417,502,795.48
112.5179
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,776,577.02
10.325
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,058,198.11
11.2126
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,858,157.67
10.7117
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
810,546.93
11.0157
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,281,506,773.38
116.5006
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,756,583.93
12.5094
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000YMBL844
2,221,357.00
USD
0
23,310,613.23
10.4939
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
685,915.31
10.6464
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,570,977.84
10.1086
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,552.81
10.1005
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
21.10.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,459,382.55
10.7047